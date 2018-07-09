Комитет ВР в среду рассмотрит поправку об апелляции по решению АКС

“Этот вопрос (о рассмотрении коррупционных дел в апелляционной палате АКС — ред.) будет стоять на рассмотрении профильного комитета в среду. Собственно профильный комитет будет рекомендовать и формулировать правки”, — сообщил Парубий.

Как сообщал УНН, в Раде пообещали подготовить поправку относительно нормы об апелляции в законе о АКС.

Ранее Парубий отметил, что правку по рассмотрению апелляций по решению Высшего антикоррупционного суда Украины могут внести в закон о судоустройстве и статусе судей.