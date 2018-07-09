Комитет ВР в среду рассмотрит поправку об апелляции по решению АКС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Правку в закон о судоустройстве и статусе судей по рассмотрению апелляций Антикоррупционным судом будет рассматривать профильный комитет в среду. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.
“Этот вопрос (о рассмотрении коррупционных дел в апелляционной палате АКС — ред.) будет стоять на рассмотрении профильного комитета в среду. Собственно профильный комитет будет рекомендовать и формулировать правки”, — сообщил Парубий.
Как сообщал УНН, в Раде пообещали подготовить поправку относительно нормы об апелляции в законе о АКС.
Ранее Парубий отметил, что правку по рассмотрению апелляций по решению Высшего антикоррупционного суда Украины могут внести в закон о судоустройстве и статусе судей.