Комітет ВР у середу розгляне правку щодо апеляцій за рішенням АКС

“Це питання (щодо розгляду корупційних справ в апеляційній палаті АКС — ред.) буде стояти на розгляді профільного комітету у середу. Власне профільний комітет буде рекомендувати і формулювати правки”, — повідомив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, у Раді пообіцяли підготувати поправку щодо норми про апеляцію у законі про АКС.

Раніше А.Парубій зазначив, що правку щодо розгляду апеляцій за рішенням Вищого антикорупційного суду України можуть внести до закону про судоустрій та статус суддів.