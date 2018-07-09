Комітет ВР у середу розгляне правку щодо апеляцій за рішенням АКС

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Правку до закону про судоустрій та статус суддів щодо розгляду апеляцій Антикорупційним судом буде розглядати профільний комітет у середу. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.

“Це питання (щодо розгляду корупційних справ в апеляційній палаті АКС — ред.) буде стояти на розгляді профільного комітету у середу. Власне профільний комітет буде рекомендувати і формулювати правки”, — повідомив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, у Раді пообіцяли підготувати поправку щодо норми про апеляцію у законі про АКС.

Раніше А.Парубій зазначив, що правку щодо розгляду апеляцій за рішенням Вищого антикорупційного суду України можуть внести до закону про судоустрій та статус суддів.

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