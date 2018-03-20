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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 5082 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Комитет решит вопрос рассмотрения представления по Савченко 21 марта

Комитет решит вопрос рассмотрения представления по Савченко 21 марта

Киев  •  УНН

 • 15331 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Решение по рассмотрению представления Генерального прокурора на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко на регламентном комитете будет принято завтра, 21 марта. Об этом корреспонденту УНН сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Владимир Арешонков.

"Мы готовимся (к рассмотрению представления Генпрокурора - ред.), окончательное решение будет принято с утра, где-то после 9:00. То есть, мы на сайте Комитета разместим информацию. Есть проблема, потому что Н.Савченко сих пор не предоставила свои объяснения (по представлению генпрокурора - ред.). Срок (для предоставления объяснений - ред.) у нее заканчивается завтра. Поэтому завтра с утра (21 марта - ред.) мы будем решать этот вопрос и сообщим когда именно будет заседание Комитета", - рассказал В.Арешонков.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Как сообщал УНН, 16 марта регламентный комитет получил представление о снятии неприкосновенности с Савченко.

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