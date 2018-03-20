Комітет вирішить питання розгляду подання щодо Савченко 21 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Рішення щодо розгляду подання Генерального прокурора на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко на регламентному Комітеті буде прийнято завтра, 21 березня. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Володимир Арешонков.
“Ми готуємося (до розгляду подання Генпрокурора — ред.), остаточне рішення буде прийнято зранку, десь після 9:00. Тобто, ми на сайті Комітету розмістимо інформацію. Є проблема, бо Н.Савченко досі не надала свої пояснення (щодо подання Генпрокурора — ред.). Термін (для надання пояснень — ред.) у неї закінчується завтра. Тому завтра зранку (21 березня - ред.) ми будемо вирішувати це питання і повідомимо, коли саме буде засідання Комітету”, — розповів В.Арешонков.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Генпрокурор Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Як повідомляв УНН, 16 березня регламентний комітет отримав подання про зняття недоторканності із Савченко.