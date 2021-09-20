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Комитет рассматривал законопроект об олигархах "под грифом большой секретности": Разумков хочет объяснений

Комитет рассматривал законопроект об олигархах "под грифом большой секретности": Разумков хочет объяснений

Киев  •  УНН

 • 23577 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Парламентский комитет рассмотрел законопроект № 5599 "об олигархах" под грифом большой секретности. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"У нас была неприятная ситуация - в конце прошлой недели, я имею в виду законопроект № 5599, 17 сентября состоялся комитет, комитет его рассмотрел, но не пригласил ни авторов поправок, ни предоставил таблицы, то это произошло под грифом большой секретности, я не понимаю, что произошло. Я обращаюсь к аппарату, к руководству аппарата - разберитесь, пожалуйста, как так отработал секретариат", - сказал Разумков.

"Ну и, когда господин председатель комитета будет выступать, я хотел бы, чтобы он также дал информацию, как так у нас происходит рассмотрение законопроектов, которые действительно имеют важный вопрос и для общества, и для Верховной Рады Украины, и для будущего нашего государства", - добавил он.

Добавим

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что на следующем заседании фракции "Слуга народа" - 20 сентября - депутаты обсудят важнейшие законопроекты - так называемый ресурсный № 5600 и № 5599 об олигархах.

Оба законопроекта уже прошли профильные комитеты перед вторым чтением. В то же время председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. При этом у Президента считают, что Венецианка не сможет заблокировать принятие закона.

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