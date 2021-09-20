Комітет розглядав законопроект про олігархів "під грифом великої таємності": Разумков хоче пояснень

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“У нас була неприємна ситуація — наприкінці минулого тижня, я маю на увазі законопроект № 5599, 17 вересня відбувся комітет, комітет його розглянув, але не запросив ні авторів правок, ні надав таблиці, якось це відбулось під грифом великої таємності, я не розумію, що відбулось. Я звертаюсь до апарату, до керівництва апарату — розберіться, будь ласка, як так відпрацював секретаріат”, — сказав Разумков.

“Ну і, коли пан голова комітету буде виступати, я хотів би, щоб він також дав інформацію, як так у нас відбувається розгляд законопроектів, які дійсно мають важливе питання і для суспільства, і для Верховної Ради України, і для майбутнього нашої держави”, — додав він.

Додамо

Заступник голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, що на наступному засіданні фракції “Слуга народу” — 20 вересня — депутати обговорять найважливіші законопроекти — так званий ресурсний № 5600 і № 5599 про олігархів.

Обидва законопроекти вже пройшли профільні комітети перед другим читанням. Водночас голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що направив законопроект про олігархів до Венеціанської комісії. При цьому у Президента вважають, що Венеціанка не зможе заблокувати ухвалення закону.