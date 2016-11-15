Комитет рекомендовал ВР принять президентский законопроект в отношении обманутых вкладчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности рекомендует Верховной Раде принять закон по решению вопросов обманутых вкладчиков. Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается обязать банки письменно информировать о том, что на взнос не распространяется гарантия Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Также предполагается поручить Фонду гарантирования вкладов физических лиц тщательно изучить документы по каждому физическому лицу, которое приравнено к вкладчику и средства которой приравнены к вкладу, и не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу закона, о проекте которого говорится, начать выплату возмещения средств физическим лицам , которые получили право на такое возмещение.
Также законопроектом Фонд гарантирования вкладов физических лиц наделяется правом заявлять требования к небанковским финансовым учреждениям, которыми от физических лиц были привлечены как займы или вклады средства, которые приравниваются к вкладам. Средства, взимаемые с таких небанковских финансовых учреждений, включаться в ликвидационную массу соответствующего банка.
При этом действие законопроекта распространяется только на вклад, который был открыт до вступления в силу этого закона. Согласно закону, вкладчикам банка "Михайловский" должен быть уплачен 1,2 миллиарда гривен.
На заседании присутствовали вкладчики банка "Михайловский", они в основном поддержали законопроект одновременно отметили, что часть вкладов могут не попасть под гарантии.