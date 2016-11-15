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Комітет рекомендував ВР схвалити президентський законопроект щодо ошуканих вкладників

Комітет рекомендував ВР схвалити президентський законопроект щодо ошуканих вкладників

Київ • УНН

 • 8179 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради з питань фінансів та банківської діяльності рекомендує Верховній Раді схвалити закон щодо вирішення питань ошуканих вкладників. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету, передає кореспондент УНН.

Законопроектом пропонується зобов’язати банки письмово інформувати про те, що на внесок не поширюється гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також передбачається доручити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ретельно вивчити документи щодо кожної фізичної особи, яку прирівняно до вкладника і кошти якої прирівняні до вкладу, та не пізніше 20 робочих днів з дня набрання чинності законом, про проект якого йдеться, розпочати виплату відшкодування коштів фізичним особам, які набули право на таке відшкодування.

Також законопроектом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб наділяється правом заявляти вимоги до небанківських фінансових установ, якими від фізичних осіб були залучені як позики або вклади кошти, що прирівнюються до вкладів. Кошти, стягнуті з таких небанківських фінансових установ, включатимуться до ліквідаційної маси відповідного банку.
При цьому дія законопроекту розповсюджується лише на вклад, який було відкрито до набуття чинності цього закону. Згідно із законом, вкладникам банку "Михайлівський" має бути сплачено 1,2 мільярди гривень.

На засіданні були присутні вкладники банку “Михайлівський”, вони переважно підтримали законопроект водночас зазначили, що частина вкладів можуть не потрапити під гарантії.

Українські Національні Новини

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