Комитет рекомендовал ВР отклонить проект об Антикоррупционном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде вернуть депутатский законопроект об Антикоррупционном суде субъектам инициативы. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета, народный депутат Леонид Емец в Facebook, передает УНН.
"Дорогу антикоррупционному суду открыто. Только что комитет правовой политики и правосудия принял решение о рекомендации Верховной Раде вернуть депутатский законопроект субъектам инициативы (согласно их заявлению). Напомню, что именно этот законопроект является тем обстоятельством, которое не дает возможность Президенту внести законопроект собственного авторства, как то рекомендует Венецианская комиссия", - сообщил он.
Напомним, Верховная Рада отказалась исключить из повестки дня законопроект об Антикоррупционном суде.