Комітет рекомендував ВР відхилити проект про Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді повернути депутатський законопроект про Антикорупційний суд суб'єктам ініціативи. Про це повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат Леонід Ємець у Facebook, передає УНН.
"Дорогу антикорупційному суду відкрито. Щойно комітет правової політики та правосуддя прийняв рішення про рекомендацію Верховній Раді повернути депутатський законопроект суб'єктам ініціативи (згідно їх заяви). Нагадаю, що саме цей законопроект є тією обставиною, яка не дає можливість Президенту внести законопроект свого авторства, як те рекомендує Венеційська комісія", - повідомив він.
Нагадаємо, Верховна Рада відмовилася виключити з порядку денного законопроект про Антикорупційний суд.