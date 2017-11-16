Комітет рекомендував ВР відхилити проект про Антикорупційний суд

"Дорогу антикорупційному суду відкрито. Щойно комітет правової політики та правосуддя прийняв рішення про рекомендацію Верховній Раді повернути депутатський законопроект суб'єктам ініціативи (згідно їх заяви). Нагадаю, що саме цей законопроект є тією обставиною, яка не дає можливість Президенту внести законопроект свого авторства, як те рекомендує Венеційська комісія", - повідомив він.

Нагадаємо, Верховна Рада відмовилася виключити з порядку денного законопроект про Антикорупційний суд.