Комитет министров СЕ призвал отменить запрет лидерам Меджлиса на въезд в Крым - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Комитет министров Совета Европы впервые принял комплексное решение по Крыму. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
“Комитет министров Совета Европы впервые принял комплексное решение по Крыму! Важный практический результат, доказательство, что #crimeaisukraine!” — написал П.Климкин.
Глава МИД также отметил, что Комитет министров СЕ призвал отменить решение о запрете Меджлиса и о запрете лидерам Меджлиса въезда в Крым.
Кроме того, по словам П.Климкина, “КМСЕ предлагает Комиссару Совета Европы по правам человека рассмотреть возможность принятия мер по оценке ситуации с правами человека в Крыму”.
“КМСЕ призывает к полному выполнению Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. Совет Европы присоединяется к выполнению этой резолюции", - добавил глава МИД Украины.
Напомним, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.
Комитет министров Совета Европы впервые принял комплексное решение по Крыму! Важный практический результат, доказательство, что #crimeaisukraine !— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 мая 2017
2/3 КМСЕ предлагает Комиссару Совета Европы по правам человека рассмотреть возможность принятия мер по оценке ситуации с правами человека в Крыму.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 мая 2017
3/3 КМСЕ призывает к полному выполнению Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму. Совет Европы присоединяется к выполнению этой резолюции.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 мая 2017