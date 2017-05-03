Комітет міністрів РЄ закликав скасувати заборону лідерам Меджлісу на в’їзд до Криму – П.Клімкін

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 32726 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 82337 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 90705 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 82496 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 108521 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 76275 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 85644 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96692 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88393 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 196270 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8м/с
46%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 8102 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

02:27 • 10953 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

03:13 • 6354 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 12925 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 11749 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 90699 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 196265 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 349242 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 284372 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 393651 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 17714 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 16050 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 82494 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 22996 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27990 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Комітет міністрів РЄ закликав скасувати заборону лідерам Меджлісу на в’їзд до Криму – П.Клімкін

Київ • УНН

 • 10588 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Комітет міністрів Ради Європи вперше ухвалив комплексне рішення щодо Криму. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

Комітет міністрів РЄ закликав скасувати заборону лідерам Меджлісу на в’їзд до Криму – П.Клімкін

“Комітет міністрів Ради Європи вперше ухвалив комплексне рішення щодо Криму! Важливий практичний результат, доказ, що #crimeaisukraine!” — написав П.Клімкін.

Глава МЗС також відзначив, що Комітет міністрів РЄ закликав скасувати рішення про заборону Меджлісу і про заборону лідерам Меджлісу в’їзду до Криму.

Крім того, за словами П.Клімкіна, “КМРЄ пропонує Комісару Ради Європи з прав людини розглянути можливість вжиття заходів щодо оцінки ситуації з правами людини в Криму”.

“КМРЄ закликає до повного виконання Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму. Рада Європи долучається до виконання цієї резолюції”, — додав глава МЗС України.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу.

Комітет міністрів Ради Європи вперше ухвалив комплексне рішення щодо Криму! Важливий практичний результат, доказ, що #crimeaisukraine!

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.

2/3 КМРЄ пропонує Комісару Ради Європи з прав людини розглянути можливість вжиття заходів щодо оцінки ситуації з правами людини в Криму.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.

3/3 КМРЄ закликає до повного виконання Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму. Рада Європи долучається до виконання цієї резолюції.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,414.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,613.66