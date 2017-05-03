Комітет міністрів РЄ закликав скасувати заборону лідерам Меджлісу на в’їзд до Криму – П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Комітет міністрів Ради Європи вперше ухвалив комплексне рішення щодо Криму. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“Комітет міністрів Ради Європи вперше ухвалив комплексне рішення щодо Криму! Важливий практичний результат, доказ, що #crimeaisukraine!” — написав П.Клімкін.
Глава МЗС також відзначив, що Комітет міністрів РЄ закликав скасувати рішення про заборону Меджлісу і про заборону лідерам Меджлісу в’їзду до Криму.
Крім того, за словами П.Клімкіна, “КМРЄ пропонує Комісару Ради Європи з прав людини розглянути можливість вжиття заходів щодо оцінки ситуації з правами людини в Криму”.
“КМРЄ закликає до повного виконання Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму. Рада Європи долучається до виконання цієї резолюції”, — додав глава МЗС України.
Нагадаємо, Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу.
Комітет міністрів Ради Європи вперше ухвалив комплексне рішення щодо Криму! Важливий практичний результат, доказ, що #crimeaisukraine!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.
2/3 КМРЄ пропонує Комісару Ради Європи з прав людини розглянути можливість вжиття заходів щодо оцінки ситуації з правами людини в Криму.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.
3/3 КМРЄ закликає до повного виконання Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму. Рада Європи долучається до виконання цієї резолюції.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.