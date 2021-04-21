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Командующие корпусов Сухопутных войск НАТО обсудили российскую агрессию против Украины

Командующие корпусов Сухопутных войск НАТО обсудили российскую агрессию против Украины

Киев  •  УНН

 • 26743 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Командующие корпусов Сухопутных войск НАТО сегодня обсудили о вооруженной агрессии России против Украины. О состоянии дел у украинских границ рассказал Командующий Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сирский, передает УНН.

Детали

Как сообщили в командовании Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины, сегодня состоялась видеоконференция командующих корпусов Сухопутных войск НАТО на тему "Доминирование в наземной среде - генерация сплоченности, способности и потенциала".

В ходе видеоконференции Командующий Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сирский проинформировал участников мероприятия о вооруженной агрессии России против Украины, численность и состав российских военных группировок на временно-оккупированной территории Украины и в непосредственной близости от украинской границы, ситуацию, которая происходит сейчас вокруг наших границ, а также возможные прогнозируемые сценарии дальнейшего развития событий.

Цитата

"Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины находятся в высокой степени боеготовности, готовы выполнять задачи по назначению. Но мы понимаем, что имеем дело с серьезным многочисленным противником", - отметил генерал-полковник Александр Сирский.

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Он также поблагодарил коллег, представителей стран-партнеров за поддержку Украины в отстаивании ее суверенитета и территориальной целостности.

Добавим

"Это наша возможность и действительно наша обязанность обеспечить поддержку сухопутной составляющей. Это посылает мощный месседж, когда командиры Корпусов НАТО говорят в один голос", - подчеркнул командующий Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенант Роджер Клутье. Он также заверил, что поддерживает Украину и мы можем рассчитывать на помощь.

По завершению мероприятия генерал-лейтенант Роджер Клутье поблагодарил генерал-полковника Александра Сирского за подробную развернутую информацию и заверил в своей дальнейшей поддержке Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

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