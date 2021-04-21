Командувачі корпусів Сухопутних військ НАТО обговорили російську агресію проти України

Деталі

Як повідомили у Командуванні Сухопутних Військ Збройних Сил України, сьогодні відбулася відеоконференція командувачів корпусів Сухопутних військ НАТО за темою: “Домінування у наземному середовищі — генерація згуртованості, спроможності та потенціалу”.

В ході відеоконференції Командувач Сухопутних Військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський поінформував учасників заходу про збройну агресію Росії проти України, чисельність та склад російських військових угруповань на тимчасово-окупованій території України та в безпосередній близькості до українського кордону, ситуацію, яка відбувається наразі навколо наших кордонів, а також можливі прогнозовані сценарії подальшого розвитку подій.

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“Сухопутні війська Збройних Сил України перебувають у високому ступені боєздатності, готові виконувати завдання за призначенням. Але ми розуміємо, що маємо справу із серйозним чисельним противником”, — зазначив генерал-полковник Олександр Сирський.

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Він також подякував колегам, представникам країн-партнерів за підтримку України у відстоюванні її суверенітету і територіальної цілісності.

Додамо

“Це наша можливість і справді наш обов’язок забезпечити підтримку сухопутної складової. Це надсилає потужний меседж, коли командири Корпусів НАТО говорять в один голос”, — наголосив Командувач Сухопутних військ НАТО генерал-лейтенант Роджер Клутьє. Він також запевнив, що підтримує Україну і ми можемо розраховувати на допомогу.

По завершенню заходу генерал-лейтенант Роджер Клутьє подякував генерал-полковнику Олександру Сирському за детальну розгорнуту інформацію та запевнив у своїй подальшій підтримці Сухопутних військ Збройних Сил України.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.