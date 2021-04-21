Командувачі корпусів Сухопутних військ НАТО обговорили російську агресію проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Командувачі корпусів Сухопутних військ НАТО сьогодні обговорили про збройну агресію Росії проти України. Про стан справ біля українських кордонів розповів Командувач Сухопутних Військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у Командуванні Сухопутних Військ Збройних Сил України, сьогодні відбулася відеоконференція командувачів корпусів Сухопутних військ НАТО за темою: “Домінування у наземному середовищі — генерація згуртованості, спроможності та потенціалу”.
В ході відеоконференції Командувач Сухопутних Військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський поінформував учасників заходу про збройну агресію Росії проти України, чисельність та склад російських військових угруповань на тимчасово-окупованій території України та в безпосередній близькості до українського кордону, ситуацію, яка відбувається наразі навколо наших кордонів, а також можливі прогнозовані сценарії подальшого розвитку подій.
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“Сухопутні війська Збройних Сил України перебувають у високому ступені боєздатності, готові виконувати завдання за призначенням. Але ми розуміємо, що маємо справу із серйозним чисельним противником”, — зазначив генерал-полковник Олександр Сирський.
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Він також подякував колегам, представникам країн-партнерів за підтримку України у відстоюванні її суверенітету і територіальної цілісності.
Додамо
“Це наша можливість і справді наш обов’язок забезпечити підтримку сухопутної складової. Це надсилає потужний меседж, коли командири Корпусів НАТО говорять в один голос”, — наголосив Командувач Сухопутних військ НАТО генерал-лейтенант Роджер Клутьє. Він також запевнив, що підтримує Україну і ми можемо розраховувати на допомогу.
По завершенню заходу генерал-лейтенант Роджер Клутьє подякував генерал-полковнику Олександру Сирському за детальну розгорнуту інформацію та запевнив у своїй подальшій підтримці Сухопутних військ Збройних Сил України.
Контекст
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.
Крім того, 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.
За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.
Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.