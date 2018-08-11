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Команду российского судна Mekhanik Pogodin не задерживали

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. На данный момент команду российского судна Mekhanik Pogodin, которое вчера зашло в Херсонский морской торговый порт и принадлежит российской компании, находящейся в списке санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины, никто не задерживал, также еще нет решения суда о задержании судна. Об этом УНН сообщил источник в Главном управлении Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

Команду российского судна Mekhanik Pogodin не задерживали

"Судно Mekhanik Pogodin принадлежит компании, на которую СНБО наложило санкции. То есть, приняты меры блокировки активов. На данный момент команда (судна - ред.) не задержана. Но пока с судном разбираются. Также пока нет санкции судебной по его задержанию, но работают", - сообщили в ГУ СБУ в АРК.

Однако, по словам собеседника агентства, в настоящее время судно покинуть Херсонский торговый порт не может.

Напомним, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сообщил, что 10 августа 2018 года в Херсонский морской торговый порт зашло судно Mekhanik Pogodin, которое принадлежит российской компании, находящейся в списке санкций СНБО.

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