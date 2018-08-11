Команду российского судна Mekhanik Pogodin не задерживали
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. На данный момент команду российского судна Mekhanik Pogodin, которое вчера зашло в Херсонский морской торговый порт и принадлежит российской компании, находящейся в списке санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины, никто не задерживал, также еще нет решения суда о задержании судна. Об этом УНН сообщил источник в Главном управлении Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.
"Судно Mekhanik Pogodin принадлежит компании, на которую СНБО наложило санкции. То есть, приняты меры блокировки активов. На данный момент команда (судна - ред.) не задержана. Но пока с судном разбираются. Также пока нет санкции судебной по его задержанию, но работают", - сообщили в ГУ СБУ в АРК.
Однако, по словам собеседника агентства, в настоящее время судно покинуть Херсонский торговый порт не может.
Напомним, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сообщил, что 10 августа 2018 года в Херсонский морской торговый порт зашло судно Mekhanik Pogodin, которое принадлежит российской компании, находящейся в списке санкций СНБО.