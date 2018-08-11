Команду російського судна Mekhanik Pogodin не затримували
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Наразі команду російського судна Mekhanik Pogodin, яке вчора зайшло до Херсонського морського торговельного порту і належить російській компанії, що перебуває у списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України, ніхто не затримував, також ще немає рішення суду про затримання судна. Про це УНН повідомило джерело у Головному управлінні Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.
"Судно Mekhanik Pogodin належить компанії, на яку РНБО наклало санкції. Тобто, вжито заходи блокування активів. На даний момент команда (судна – ред.) не затримана. Але наразі із судном розбираються. Також наразі немає санкції судової щодо його затримання, але працюють", - сказали у ГУ СБУ в АРК.
Проте, за словами співрозмовника агентства, наразі судно покинути Херсонський торговельний порт не може.
Нагадаємо, постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін повідомив, що 10 серпня 2018 року до Херсонського морського торговельного порту зайшло судно Mekhanik Pogodin, яке належить російській компанії, що перебуває у списку санкцій РНБО.