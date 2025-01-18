Командир добровольческого 48-го ОШБ Ленур Ислямов снят с должности

ukenru
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
18:33 • 85179 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 100086 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 113897 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 104086 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 105051 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 110815 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 105209 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 153116 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Эксклюзив
Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
17 января, 07:04 • 121691 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
16 января, 18:13 • 157493 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Женщина в Ивано-Франковске получила подозрение за обман людей на более чем полмиллиона долларов на "бизнес-идеи"

Женщина в Ивано-Франковске получила подозрение за обман людей на более чем полмиллиона долларов на "бизнес-идеи"

17 января, 14:36 • 29147 просмотра
Насиловал и запугивал двух девушек на Херсонщине: оккупант получил 12 лет лишения свободы

Насиловал и запугивал двух девушек на Херсонщине: оккупант получил 12 лет лишения свободы

17 января, 15:53 • 54172 просмотра
Журналисты выяснили, что детектив НАБУ, который имел доступ к секретной информации и бежал в Румынию, был связан с россией

Журналисты выяснили, что детектив НАБУ, который имел доступ к секретной информации и бежал в Румынию, был связан с россией

17 января, 15:59 • 52326 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 102060 просмотра
ЕС может использовать закон 1944 года для сохранения санкций против РФ

ЕС может использовать закон 1944 года для сохранения санкций против РФ

17 января, 16:46 • 34978 просмотра
публикации
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

17 января, 16:00 • 113898 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 153117 просмотра
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 147373 просмотра
Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год

Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год
Эксклюзив

16 января, 16:32 • 188727 просмотра
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

16 января, 16:30 • 174787 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

18:33 • 85179 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 102060 просмотра
Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

17 января, 12:59 • 115385 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

16 января, 18:13 • 157493 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 161777 просмотра
Актуальное
Командир добровольческого 48-го ОШБ Ленур Ислямов снят с должности

Командир добровольческого 48-го ОШБ Ленур Ислямов снят с должности

Киев  •  УНН

 • 5204 просмотра

Read in English

Командир 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана Ленур Ислямов уволен с должности. Бойцы батальона выступили против этого решения, подчеркивая важность сохранения боеспособности подразделения.

С должности снят командир добровольческого 48-ого отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана Ленур Ислямов. Об этом сообщает 48 ОШБ им. Номана Челебиджихана, передает УНН.

Детали

Данная информация была обнародована в обращении бойцов батальона, в котором они требуют не допустить решений, которые могут поставить под угрозу эффективность их подразделения. Воины отмечают, что их предыдущий командир Ленур Ислямов стал ключевой фигурой в создании батальона, в который вошли преимущественно добровольцы с временно оккупированных территорий. Благодаря его решимости и сплоченности подразделение стало символом воли к борьбе за освобождение захваченных земель.

Поэтому бойцы подчеркивают необходимость сохранения боеспособности батальона, который с момента создания доказал свою способность выполнять сложные боевые задачи.

Замена командира в момент активных боевых действий, по словам военных, может подорвать доверие и деморализовать бойцов. Они призывают командование принять взвешенное решение, которое не поставит под угрозу достижения батальона и не разрушит его.

Интенсивность штурмового действия на Купянск несколько уменьшилась - военная администрация25.02.24, 09:49 • 30827 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы