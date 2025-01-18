Командир добровольческого 48-го ОШБ Ленур Ислямов снят с должности

С должности снят командир добровольческого 48-ого отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана Ленур Ислямов. Об этом сообщает 48 ОШБ им. Номана Челебиджихана, передает УНН.

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Данная информация была обнародована в обращении бойцов батальона, в котором они требуют не допустить решений, которые могут поставить под угрозу эффективность их подразделения. Воины отмечают, что их предыдущий командир Ленур Ислямов стал ключевой фигурой в создании батальона, в который вошли преимущественно добровольцы с временно оккупированных территорий. Благодаря его решимости и сплоченности подразделение стало символом воли к борьбе за освобождение захваченных земель.

Поэтому бойцы подчеркивают необходимость сохранения боеспособности батальона, который с момента создания доказал свою способность выполнять сложные боевые задачи.

Замена командира в момент активных боевых действий, по словам военных, может подорвать доверие и деморализовать бойцов. Они призывают командование принять взвешенное решение, которое не поставит под угрозу достижения батальона и не разрушит его.

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