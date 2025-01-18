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Командира добровольчого 48-го ОШБ Ленура Іслямова знято з посади

Командира добровольчого 48-го ОШБ Ленура Іслямова знято з посади

Київ • УНН

 • 78505 перегляди

Командира 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана Ленура Іслямова звільнено з посади. Бійці батальйону виступили проти цього рішення, наголошуючи на важливості збереження боєздатності підрозділу.

З посади знято командира добровольчого 48-ого окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана Ленура Іслямова. Про це повідомляє 48 ОШБ ім. Номана Челебіджіхана, передає УНН.

Деталі

Дана інформація була оприлюднена у зверненні бійців батальйону, у котрому вони вимагають не допустити рішень, які можуть поставити під загрозу ефективність їх підрозділу. Воїни зазначають, що їх попередній командир Ленур Іслямов став ключовою фігурою у створенні батальйону, до якого увійшли переважно добровольці з тимчасово окупованих територій. Завдяки його рішучості та згуртованості підрозділ став символом волі до боротьби за звільнення захоплених земель.

Відтак бійці наголошують на необхідності збереження боєздатності батальйону, який з моменту створення довів свою спроможність виконувати найскладніші бойові завдання.

Заміна командира у момент активних бойових дій, за словами військових, може підірвати довіру та деморалізувати бійців. Вони закликають командування ухвалити зважене рішення, яке не поставить під загрозу здобутки батальйону та не зруйнує його.

Інтенсивність штурмовий дії на Куп’янськ дещо зменшилась - військова адміністрація25.02.24, 09:49 • 30950 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика

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