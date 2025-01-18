Командира добровольчого 48-го ОШБ Ленура Іслямова знято з посади

З посади знято командира добровольчого 48-ого окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана Ленура Іслямова. Про це повідомляє 48 ОШБ ім. Номана Челебіджіхана, передає УНН.

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Дана інформація була оприлюднена у зверненні бійців батальйону, у котрому вони вимагають не допустити рішень, які можуть поставити під загрозу ефективність їх підрозділу. Воїни зазначають, що їх попередній командир Ленур Іслямов став ключовою фігурою у створенні батальйону, до якого увійшли переважно добровольці з тимчасово окупованих територій. Завдяки його рішучості та згуртованості підрозділ став символом волі до боротьби за звільнення захоплених земель.

Відтак бійці наголошують на необхідності збереження боєздатності батальйону, який з моменту створення довів свою спроможність виконувати найскладніші бойові завдання.

Заміна командира у момент активних бойових дій, за словами військових, може підірвати довіру та деморалізувати бійців. Вони закликають командування ухвалити зважене рішення, яке не поставить під загрозу здобутки батальйону та не зруйнує його.

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