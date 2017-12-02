Команда Реброва потерпела поражение в матче лидеров чемпионата Саудовской Аравии

Клуб, который преследует в таблице коллектив украинского специалиста “Аль-Хиляль”, победил в 12-м туре с результатом 2: 0 благодаря дублю Аль-Давсари.

Таким образом, команда украинского тренера прервала 10-матчевую беспроигрышную серию, которая включала в себя 7 побед.

Добавим, что “Аль-Ахли” 24 очка после 12-ти туров, а в “Аль-Хиляль” 23 очка, но еще 3 матча в запасе.