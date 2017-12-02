Команда Реброва зазнала поразки в матчі лідерів чемпіонату Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Команда “Аль-Ахлі” на чолі з українським тренером Сергієм Ребровим, поступилася в принциповому матчі з головним суперником в чемпіонаті Саудівської Аравії “Аль-Хіляль”, повідомляє УНН з посиланням на ФК “Аль-Ахлі”.
Клуб, який переслідує у таблиці колектив українського фахівця “Аль-Хіляль”, переміг у 12-му турі з результатом 2:0 завдяки дублю Аль-Давсарі.
Таким чином, команда українського тренера перервала 10-матчеву безпрограшну серію, що включала в себе 7 перемог.
Додамо, що у “Аль-Ахлі” 24 очки після 12-ти турів, а у “Аль-Хіляля” 23 очки, але ще 3 матчі в запасі.