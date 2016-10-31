Команда О.Леня потерпела третье подряд поражение в НБА

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15 марта, 19:03 • 116108 просмотра

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15 марта, 13:44 • 169511 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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КИИВ.31 октября. УНН. Украинский центровой Алексей Лень провел третий поединок сезона 2016-17 годов регулярного чемпионата НБА в составе "Финикс Санс", передает УНН.

"Санс" на своем паркете принимали финалиста прошлогоднего розыгрыша НБА - "Голден Стэйт Уорриорз". Благодаря затяжному рывку в первой четверти 16:0, "Финикс" захватил лидерство во встрече. Однако на большой перерыв хозяева ушли имея только два очка преимущества - 57:55. В третьем промежутке встречи гости переломили ход событий и доказали противостояния к победе 106:100.

Наш соотечественник вышел на паркет со скамейки запасных и сыграл 18:28 минуты. За этот промежуток времени уроженец города Антрацит заработал 6 очков (2/7 двухочковые, 2/2 штрафные), 8 подборов, 3 блок-шота, 1 перехват и 1 передачу при 4 фолах.

Примечательно, что самым баскетболистом игры стал звездный новичок "Уорриорз" Кевин Дюрант - 37 пунктов.

Напомним, что "Финикс" начал регулярный чемпионат с проигрышной серии, которая сейчас насчитывает три матча.

Добавим, что уже завтра "Финикс" в гостях будет противостоять "Лос-Анджелес Клипперс".

 

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