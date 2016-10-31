Команда О.Леня зазнала третьої підряд поразки в НБА
Київ • УНН
КИЇВ.31 жовтня. УНН. Український центровий Олексій Лень провів третій поєдинок сезону 2016-17 років регулярного чемпіонату НБА у складі "Фінікс Санс", передає УНН.
"Санс" на власному паркеті приймали фіналіста минулорічного розіграшу НБА – "Голден Стейт Ворріорс". Завдяки затяжному ривку у першій чверті 16:0, "Фінікс" захопив лідерство у зустрічі. Проте на велику перерву господарі пішли маючи тільки два очки переваги – 57:55. У третьому проміжку зустрічі гості переломили хід подій та довели протистояння до перемоги 106:100.
Наш співвітчизник вийшов на паркет з лави запасних і відіграв 18:28 хвилини. За цей проміжок часу уродженець міста Антрацит заробив 6 очок (2/7 двоочкові, 2/2 штрафні), 8 підбирань, 3 блок-шоти, 1 перехоплення і 1 передачу при 4 фолах.
Примітно, що найрезультативнішим баскетболістом гри став зірковий новачок "Ворріорс" Кевін Дюрант – 37 пунктів.
Нагадаємо, що "Фінікс" розпочав регулярний чемпіонат із програшної серії, яка наразі нараховує три матчі.
Додамо, що вже завтра "Фінікс" в гостях протистоятиме "Лос-Анджелес Кліпперс".