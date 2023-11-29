Команда Bellingcat расследует отравление жены Буданова

Команда расследователей Bellingcat проводит собственное расследование отравления жены главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова – Марианны. Об этом в комментарии Радио.Свобода подтвердил расследователь группы Bellingcat Христо Грозев, передает УНН.

Грозев отметил, что будут проводить собственное расследование совместно с командой The Insider (интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях, разоблачении фальшивых новостей и проверке фактов, основанное журналистом из России Романом Доброхотовым, которое зарегистрировано в Латвии).

Я и команда TheIns реально проводим свое расследование, но пока нет формального общения с ГУР - сказал Грозев.

Контекст

Ранее о том, что команда журналистов-расследователей от Bellingcat взялась за дело отравления Марианны Будановой сообщил экс-глава ГУР в 2020-2021 годах Виталий Кондратюк.

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных структурах сообщали, что жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами.

Впоследствии в ГУР подтвердили отравление жены Буданова и сообщили, что курс ее лечения уже завершается.