Команда Bellingcat расследует отравление жены Буданова
Киев • УНН
Bellingcat самостоятельно расследует отравление Марианны Будановой, жены главы украинской разведки Кирилла Буданова, совместно с интернет-изданием The Insider.
Команда расследователей Bellingcat проводит собственное расследование отравления жены главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова – Марианны. Об этом в комментарии Радио.Свобода подтвердил расследователь группы Bellingcat Христо Грозев, передает УНН.
Грозев отметил, что будут проводить собственное расследование совместно с командой The Insider (интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях, разоблачении фальшивых новостей и проверке фактов, основанное журналистом из России Романом Доброхотовым, которое зарегистрировано в Латвии).
Я и команда TheIns реально проводим свое расследование, но пока нет формального общения с ГУР
Контекст
Ранее о том, что команда журналистов-расследователей от Bellingcat взялась за дело отравления Марианны Будановой сообщил экс-глава ГУР в 2020-2021 годах Виталий Кондратюк.
СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных структурах сообщали, что жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами.
Впоследствии в ГУР подтвердили отравление жены Буданова и сообщили, что курс ее лечения уже завершается.
Команда Bellingcat расследует отравление жены Буданова
Bellingcat самостоятельно расследует отравление Марианны Будановой, жены главы украинской разведки Кирилла Буданова, совместно с интернет-изданием The Insider.
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