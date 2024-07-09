Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией

На третий год широкомасштабной войны, развязанной россией, в Украине продолжает работать компания, чьи корни ведут в эту же россию. УНН разбирался, почему правоохранительные органы, практически у себя под носом не видят затаившегося врага, а также какую ответственность должны нести те, кто сотрудничает с россиянами.

Итак, ООО "Омега Терминал-Украина". Согласно данным системы youcontrol эта компания зарегистрирована не просто где-нибудь в столице, а по ул. Михаила Грушевского 28-2а, то есть в здании возле дома офицеров, в том же квартале, где и Верховная рада Украины.

Согласно данным этой же системы, учредителем компании является швейцарская Omega Terminal S.A. Возможно, информация о том, что украинскую компанию создала швейцарская удовлетворяет правоохранителей.

Однако проверка швейцарской фирмы показала, что ею руководит гражданин рф Михаил Ипатов. По данным СМИ, он вхож в круг близкого общения президента россии владимира путина.

Стоит отметить, что украинская "Омега Терминал-Украина" активно работает на зерновом терминале "Олимпекс" в Одесской области. В частности, она ведет дела с компанией "Аттолло Гранум", через которую одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко попытались сохранить контроль над этим зерновым терминалом. "Аттолло Гранум" также фигурирует в нескольких уголовных производствах по фактам уклонения от уплаты налогов, а также с большой вероятностью активно сотрудничает с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным.

По данным СМИ, Ипатов также руководит еще одной швейцарской компанией Грозы и Науменко - GNT Europe SA. Эта компания не просто входит в агрохолдинг GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, она владеет в Украине долями в ряде компаний, которые продолжают работать и после широкомасштабного вторжения россии. Более того, некоторые даже подозреваются в сером экспорте зерновых.

Согласно швейцарским реестрам, связанным с Михаилом Ипатовым лицом является Душан Денич, гражданин Сербии, который также тесно связан с агрохолдингом Грозы и Науменко GNT Group. Денич был его финансовым директором и вероятно с его помощью Гроза и Науменко попытались "кинуть" американских кредиторов.

По данным СМИ, с 2020 года Ипатов является управляющим партнером Algorithmics Central Europe. Algorithmics ( Algoritmika в россии) – ведущая российская онлайн-школа программирования.

Согласно швейцарскому реестру, Ипатов в 2022 году также открыл школу Algorithmics в Женеве (Швейцария).

Член экспертного совета при Уполномоченном Верховной Рады по правам человека, адвокат Надежда Чухраева в комментарии УНН отметила, что, за сотрудничество украинских компаний со страной-агрессором может наступить уголовная ответственность по статье 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

По словам Чухраевой, частью 4 этой статьи УКУ указано следующее: передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора, и/или ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессор.

Адвокат отметила, что эта норма звучит достаточно расширительно и неконкретно. Понятие "взаимодействия" Уголовного кодекса не определяется.

При этом, по словам юриста, под хозяйственную деятельность, согласно Хозяйственному кодексу Украины, подпадает любая поставка товара, выполнение работ, оказание услуг оккупационным властям или государству-агрессору. "Если расширить это понятие, то ведением хозяйственной деятельности во взаимодействии с оккупационной властью и государством-агрессором может считаться также уплата любых обязательных платежей в пользу россии (налоги, государственная пошлина и т.п.), прохождение разрешительных и лицензионных процедур в российской федерации", - отметила Чухраева.

Дополнительно следует обратить внимание, что, если мы говорим о сотрудничестве украинской компании (т.е. юридического лица) - возникает вопрос, кто же будет нести ответственность за сотрудничество с россией и какие правовые последствия для самой компании как субъекта хозяйствования.

По словам Чухраевой, при выявлении фактов осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с рф - следует определить, кто именно действовал и принимал решения от имени юридического лица. Разумеется, что сначала это: управляющий; лицо, исполняющее его обязанности или другое лицо, действовавшее от имени субъекта хозяйствования (при переговорах, заключении и подписании договоров и других соглашений). Лица, выполнявшие технические функции (т.е. непосредственно работники компаний), в зависимости от их умысла могут быть пособниками в таком уголовном правонарушении и тоже нести ответственность. Однако их действия могут и не подпадать под признаки объективной стороны преступления (осуществление хозяйственной деятельности).

"Для самой компании как субъекту хозяйствования в соответствии со статьями 96-8, 96-9 Уголовного кодекса, в случае совершения уполномоченным лицом юридического лица уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 111-1 – судом применяется ликвидация юридического лица с конфискацией имущества как виды мер уголовно-правового характера", - пояснила адвокат.

По ее словам, кроме возможного привлечения к уголовной ответственности, также может быть применено принудительное изъятие объектов права собственности юридических лиц (их подразделений), осуществляющих свою деятельность на территории Украины, в которых прямо или косвенно рф, как государство, является учредителем, участником, акционером, бенефициаром или в которых россия прямо или косвенно имеет долю в уставном капитале, акции, паи, другое членство в юридическом лице.

Такое изъятие осуществляется по мотивам общественной необходимости (включая случаи, при которых это требуется военной необходимостью) и основывается на принципах законности, прозрачности, объективности, соответствия цели, стратегической важности и эффективности.

Решение о принудительном изъятии объектов права собственности рф и ее резидентов принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие указом Президента Украины.

Чухраева подчеркнула, что Государственное бюро расследований должно реагировать на выявленные факты сотрудничества украинских компаний с российскими и открывать уголовные производства.