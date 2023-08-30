Бывшая преподавательница столичного вуза, которая оправдывала оккупантов перед студентами, пойдет под суд
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Нападение рф называла "опережающим ударом" и отрицала временную оккупацию - бывшая доцент кафедры столичного вуза пойдет под суд за оправдание вражеской вооруженной агрессии перед студентами, передает УНН с ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Киева, которая оправдывала вооруженную агрессию российской федерации против Украины, начатую в 2014 году, и отрицала временную оккупацию части территории Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).
Следствием установлено, что в марте 2023 года 62-летняя доцент кафедры одного из столичных университетов во время проведения учебного занятия в режиме видеосвязи высказала студентам свое видение событий в Украине.
В своих высказываниях уроженка республики беларусь обвиняла действующего Президента Украины в неподписании Минских соглашений, что, по ее мнению, послужило причиной войны, а нападение страны-агрессора на Украину назвала «опережающим ударом». При этом она обвиняла украинские войска в «обстрелах Донбасса» на протяжении последних девяти лет и отрицала временную оккупацию территории Донецкой области.
В ходе следствия свою вину обвиняемая признала полностью.
Обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлено в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. В настоящее время женщина уволена с работы.
Досудебное расследование осуществлялось следователями Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.
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