Колишня викладачка столичного вишу, яка виправдовувала окупантів перед студентами, піде під суд

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Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно мешканки Києва, яка виправдовувала збройну агресію російської федерації проти України, розпочату в 2014 році, та заперечувала тимчасову окупацію частини території України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що у березні 2023 року 62-річна доцентка кафедри одного зі столичних університетів під час проведення навчального заняття в режимі відеозв’язку висловила студентам своє бачення подій в Україні.

У своїх висловах уродженка республіки білорусь звинувачувала чинного Президента України у непідписанні Мінських угод, що, на її думку, послужило причиною війни, а напад країни-агресора на Україну назвала «випереджаючим ударом». При цьому вона звинувачувала українські війська у «обстрілах Донбасу» упродовж останніх дев'яти років та заперечувала тимчасову окупацію території Донецької області.

У ході слідства свою вину обвинувачена визнала повністю.

Обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті. На даний час жінка звільнена з роботи.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області.

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