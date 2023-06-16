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Жителька Закарпаття отримала вирок за виправдовування російської агресії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Жителька Закарпаття отримала вирок за виправдовування агресії рф в соцмережах та пропагандистських ефірах. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Жителька Закарпаття отримала вирок за виправдовування російської агресії

Деталі

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури завершили спеціальне судове провадження, у результаті якого була доведена провина жительки Хуста в низці серйозних злочинів спрямованих проти держави.

Жінка була засуджена за виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію учасників агресії та колабораційну діяльність, згідно зі статтями 436-2 та 111-1 Кримінального кодексу України.

Суд призначив позбавлення волі на 12 років з конфіскацією майна, а також заборонив засудженій працювати в органах влади, місцевому самоврядуванні та інших установах на протязі 15 років. Вирок набрав законної сили і неможливий до оскарження.

В ході судового процесу було підтверджено, що після переїзду до москви у 2019 році засуджена активно поширювала підривну пропаганду проти України через свої соціальні мережі та медіа-платформи, підтримуючи російську агресію та окупаційні адміністрації. Вона організовувала та проводила політичні заходи, спрямовані на підтримку російських представників, одночасно дискредитуючи Збройні Сили України.

Результати судово-лінгвістичної експертизи свідчать про те, що публікації засудженої несуть загрозу національній безпеці України.

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