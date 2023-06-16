Жительница Закарпатья получила приговор за оправдание российской агрессии

Детали

Прокуроры Закарпатской областной прокуратуры завершили специальное судебное производство, в результате которого была доказана вина жительницы Хуста в ряде серьезных преступлений, направленных против государства.

Женщина была осуждена за оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификацию участников агрессии и коллаборационную деятельность, согласно статьям 436-2 и 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил ей лишение свободы на 12 лет с конфискацией имущества, а также запретил осужденной работать в органах власти, местном самоуправлении и других учреждениях в течение 15 лет. Приговор вступил в законную силу и невозможен к обжалованию.

В ходе судебного процесса было подтверждено, что после переезда в Москву в 2019 году осужденная активно распространяла подрывную пропаганду против Украины через свои социальные сети и медиа-платформы, поддерживая российскую агрессию и оккупационные администрации. Она организовывала и проводила политические мероприятия, направленные на поддержку российских представителей, одновременно дискредитируя Вооруженные Силы Украины.

Результаты судебно-лингвистической экспертизы свидетельствуют о том, что публикации осужденной несут угрозу национальной безопасности Украины.

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