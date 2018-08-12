Бывшая сотрудница Белого дома утверждает, что Трамп "съел записку"

По словам Маниголт-Ньюман, инцидент произошел в начале 2017 года. Она рассказала, что привела адвоката Трампа Майкла Коэна в Овальный кабинет, где ему была назначена встреча с президентом. Маниголт-Ньюман отметила, что случайно заметила, как президент прожевывает кусочек бумажки, когда она провожала адвоката из кабинета американского лидера. “Я видела, как он (Трамп) кладет в рот записку. Трамп всегда был гермофобом (человек, испытывающий боязнь микробов). Я была шокирована, когда увидела, как он жевал и проглатывал бумагу. На ней, скорее всего, было что-то очень, очень, деликатное”, — написала Ньюман.

Как отмечает газета, помощники Трампа на просьбу прокомментировать эту историю смеялись и говорили, что нет никаких доказательств, что такое могло произойти.

Как отмечает The Washington Post, в своей книге бывшая сотрудница Белого дома описывает Трампа как неквалифицированного и самовлюбленного человека, а также как расиста. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что книга “наполнена ложью и ложными обвинениями”. По ее словам, Маниголт-Ньюман всегда говорила позитивные вещи про Трампа в то время, когда сама работала в администрации президента.

Как сообщал УНН, Трамп в годовщину беспорядков в Шарлоттсвилле заявил об осуждении расизма.