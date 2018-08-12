Колишня співробітниця Білого дому стверджує, що Трамп "з'їв записку"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Колишня директор з комунікацій управління Білого дому по зв’язках з громадськими організаціями та населенням Омароса Маніголт-Ньюман в своїй книзі “Зруйнований: інсайдерська інформація про Білий дім Трампа” розповіла, що президент США Дональд Трамп в 2017 році з’їв записку з “делікатною” інформацією. Витяг з її книги наводить газета The Washington Post, повідомляє УНН.
За словами Маніголт-Ньюман, інцидент стався на початку 2017 року. Вона розповіла, що привела адвоката Трампа Майкла Коена в Овальний кабінет, де йому була призначена зустріч з президентом. Маніголт-Ньюман зазначила, що випадково помітила, як президент прожовує шматочок папірця, коли вона проводжала адвоката з кабінету американського лідера. “Я бачила, як він (Трамп) кладе в рот записку. Трамп завжди був гермофобом (людина, що боїться мікробів). Я була шокована, коли побачила, як він жував і ковтав папір. На ній, швидше за все, було щось дуже, дуже, делікатне”, — написала Ньюман.
Як зазначає газета, помічники Трампа на прохання прокоментувати цю історію сміялися і говорили, що немає ніяких доказів, що таке могло статися.
Як зазначає The Washington Post, в своїй книзі колишня співробітниця Білого дому описує Трампа як некваліфіковану і самозакохану людину, а також як расиста. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що книга “наповнена брехнею і неправдивими звинуваченнями”. За її словами, Маніголт-Ньюман завжди говорила позитивні речі про Трампа в той час, коли сама працювала в адміністрації президента.
Як повідомляв УНН, Трамп у річницю заворушень у Шарлоттсвіллі заявив про засудження расизму.