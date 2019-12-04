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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 12124 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 10298 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 107846 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140975 просмотра

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Бывшая шестая ракетка мира призналась в нетрадиционной ориентации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро заявила о нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает УНН со ссылкой на Instagram теннисистки.

В соответствующей фотографии в Instagram испанка позирует в обнимку с другой женщиной.

“Проживайте жизни с теми, кто дает вам жизнь”, — говорится в записи теннисистки.

Сейчас 31-летняя спортсменка занимает 55 место в рейтинге WTA. Ее рекордом было шестое место в WTA в 2016 году.

Добавим, что Суарес-Наварро неоднократно выходила в четвертьфиналы турниров серии Большого шлема, а также выигрывала 2 одиночные турниры и 3 парные турниры WTA.

Украинские Национальные Новости

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