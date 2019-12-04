Колишня шоста ракетка світу зізналася в нетрадиційній орієнтації
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро заявила про нетрадиційну сексуальну орієнтацію, повідомляє УНН з посиланням на Instagram тенісистки.
У відповідній світлині в Instagram іспанка позує в обіймах із іншою жінкою.
“Проживайте життя з тими, хто дає вам життя”, — йдеться у записі тенісистки.
Наразі 31-річна спортсменка посідає 55 місце в рейтингу WTA. Її рекордом було шосте місце в WTA у 2016 році.
Додамо, що Суарес-Наварро неодноразово виходила в чвертьфінали турнірів серії Великого шолома, а також вигравала 2 одиночні турніри та 3 парні турніри WTA.