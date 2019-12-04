Колишня шоста ракетка світу зізналася в нетрадиційній орієнтації

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро заявила про нетрадиційну сексуальну орієнтацію, повідомляє УНН з посиланням на Instagram тенісистки.

У відповідній світлині в Instagram іспанка позує в обіймах із іншою жінкою.

“Проживайте життя з тими, хто дає вам життя”, — йдеться у записі тенісистки.

Наразі 31-річна спортсменка посідає 55 місце в рейтингу WTA. Її рекордом було шосте місце в WTA у 2016 році.

Додамо, що Суарес-Наварро неодноразово виходила в чвертьфінали турнірів серії Великого шолома, а також вигравала 2 одиночні турніри та 3 парні турніри WTA.

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