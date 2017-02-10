Бывшего солдата США осудили за поддержку "ИГ"

27-летнего американца Могамед Джаллоха обвинили в материальной помощи иностранной террористической организации в октябре прошлого года.

М.Джаллох также признался следователям, что планировал поездку в Ливию и разрабатывал идею вооруженного нападения на американских солдат. Мужчина ушел из Национальной гвардии, когда начал слушать лекции радикального клирика Анвалем эль-Авлаки, говорится в заявлении Департамента юстиции США.

В 2015 году, во время шестимесячной поездки в Африку, он встретился в Нигерии с членами "ИГ". Он рассказал им, что обладает оружием, и планировал устроить нападение на американских военных.

Перед возвращением в США один из членов "ИГ" связал его с человеком, который должен был помочь ему совершить нападение. Но оказалось, что этот человек был правительственным информатором, который работал под прикрытием. М.Джаллох также договорился с информатором, что передаст "Исламскому государству" 500 долларов.

На суде М.Джаллох назвал свои контакты с "ИГ" "флиртом", объяснив это тяжелым детством в разрушенном войной Сьерра-Леоне.

Отметим, что он является одним из сотни людей в США, которых обвинили в связанном с "ИГ" терроризме.