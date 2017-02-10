Колишнього солдата США засудили за підтриму "ІД"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Колишнього солдата Національної гвардії США засудили на 11 років ув’язнення за допомогу “Ісламській державі”, передає УНН з посиланнням на ВВС.
27-річного американця Могамеда Джаллоха звинуватили в матеріальній допомозі іноземній терористичній організації у жовтні минулого року.
М.Джаллох також зізнався слідчим, що планував поїздку до Лівії і розробляв ідею збройного нападу на американських солдатів. Чоловік пішов з Національної гвардії, коли почав слухати лекції радикального клірика Анвала ель-Авлакі, сказано в заяві Департаменту юстиції США.
У 2015 році, під час шестимісячної поїздки до Африки, він зустрівся в Нігерії з членами “ІД”. Він розповів їм, що володіє зброєю, і планував влаштувати напад на американських військових.
Перед поверненням до США один з членів “ІД” зв’язав його з чоловіком, який мав допомогти йому здійснити напад. Але виявилося, що той чоловік був урядовим інформатором, який працював під прикриттям. М.Джаллох також домовився з інформатором, що передасть “Ісламській державі” 500 доларів.
На суді М.Джаллох назвав свої контакти з “ІД” “фліртом”, пояснивши це тяжким дитинством у зруйнованій війною Сьєрра-Леоне.
Зазначимо, що він є одним із сотні людей в США, яких звинуватили в пов’язаному з “ІД” тероризмі.