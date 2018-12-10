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Бывшего полицейского подозревают в похищении марокканцев

Киев • УНН

 • 8194 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Харькове выдвинули подозрение бывшему сотруднику правоохранительных органов в похищении двух граждан Марокко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Бывшего полицейского подозревают в похищении марокканцев

“По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, о возможном похищении двух граждан Марокко правоохранителям сообщила жена одного из пострадавших. Женщина рассказала, что вечером 6 декабря иностранцев прямо посреди улицы на Павловом поле посадили в автомобиль какие-то мужчины и увезли в неизвестном направлении. После этого н “связь с мужем она потеряла”, — говорится в сообщении прокуратуры.

Пострадавших нашли на следующий день благодаря функции геолокации, которую сумел включить на мобильном один из похищенных.

По данным следствия “марокканцев удерживали в гаражном кооперативе ради денег”. Похитители представились иностранцам правоохранителями и угрожали лишением свободы, если те не передадут им пять тысяч долларов.

Как рассказал пострадавший, “мужчины, назвали себя полицейскими, имитировали его задержания и даже провели несанкционированный обыск у него дома, после чего вывезли его с другом в гараж”.

Один из подозреваемых задержали непосредственно на месте происшествия.

“При себе у мужчины обнаружили удостоверение капитана милиции, срок действия которого истек в 2014 году. За объяснениями задержанного, документ остался после увольнения из органов”, — рассказывают на сайте пресс-службы прокуратуры Харковськои области.

“Сейчас проводятся все необходимые следственные действия для установления других лиц, причастных к совершению преступления. Поскольку у органов следствия есть обоснованные основания полагать, что к похищению иностранцев могут быть причастны действующие сотрудники полиции, в настоящее время решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности в Государственный бюро расследований”, — резюмируют в сообщении прокуратуры Харьковской области.

Как сообщал УНН, за прошлый год в правоохранительной системе было обнаружено и задержано около 700 взяточников и лиц, совершивших уголовные преступления.

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