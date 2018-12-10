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Колишнього поліцейського підозрюють у викраденні мароканців

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Харкові висунули підозру колишньому співробітнику правоохоронних органів у викраденні двох громадян Марокко. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

Колишнього поліцейського підозрюють у викраденні мароканців

“За інформацією керівника місцевої прокуратури Катерини Шевцової, про ймовірне викрадення двох громадян Марокко правоохоронцям повідомила дружина одного з потерпілих. Жінка розповіла, що увечері 6 грудня іноземців просто посеред вулиці на Павловому полі посадили до автомобілю якісь чоловіки та увезли в невідомому напрямку. Після цього зв’язок з чоловіком вона втратила”, — йдеться в повідомленні прокуратури.

Потерпілих знайшли наступного дня завдяки функції геолокації, яку зумів увімкнути на мобільному один з викрадених.

За даними слідства “марокканців утримували в гаражному кооперативі заради грошей”. Викрадачі представилися іноземцям правоохоронцями та погрожували позбавленням волі, якщо ті не передадуть їм п’ять тисяч доларів.

Як розповів потерпілий, “чоловіки, що назвали себе поліцейськими, імітували його затримання та навіть провели несанкціонований обшук у нього вдома, після чого вивезли його з другом до гаражу”.

Одного з підозрюваних затримали безпосередньо на місці події.

“При собі у чоловіка виявили посвідчення капітана міліції, термін дії якого сплив у 2014 році. За поясненнями затриманого, документ залишився після звільнення з органів”, — розповідають на сайті прес-служби прокуратури Харковської області.

“Наразі проводяться усі необхідні слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до скоєння злочину. Оскільки в органів слідства є обґрунтовані підстави вважати, що до викрадення іноземців можуть бути причетні діючі працівники поліції, на даний час вирішується питання про передачу кримінального провадження за підслідністю до Державного бюро розслідувань”, — резюмують у повідомленні прокуратури Харківщини.

Як повідомляв УНН, за минулий рік у правоохоронній системі було виявлено та затримано близько 700 хабарників та осіб, які вчинили кримінальні злочини.

Українські Національні Новини

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