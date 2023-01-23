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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Бывший командир Вагнера, ищущий убежища в Норвегии, задержан полицией

Киев • УНН

 • 1590147 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Бывший командир российской группы наемников "Вагнер", который недавно сбежал в Норвегию, был задержан полицией, сообщил официальный представитель в понедельник, передает УНН.

Бывший командир Вагнера, ищущий убежища в Норвегии, задержан полицией

Цитата

"Он задержан... и мы рассматриваем вопрос о том, следует ли добиваться решения суда об интернировании", - сообщил Reuters адвокат полиции Лайн Исаксен, отказавшись сообщить подробности.

Детали

Группа защиты прав заключенных Gulagu.net опубликовала в понедельник запись телефонного интервью с Андреем Медведевым, в котором он призвал Норвегию разрешить ему остаться и дать показания против "Вагнера".

Медведев был задержан в воскресенье, на него надели наручники в отеле, где он остановился, и доставили в следственный изолятор. Gulagu.net сообщил, что Медведеву сказали, что ему грозит депортация.

Норвежский адвокат Медведева Брюньульф Риснес заявил Reuters: "Риск его депортации равен нулю".

По словам Риснеса, полиция задержала Медведева, поскольку между ними возникли "разногласия" относительно мер, принятых для обеспечения его безопасности.

"Он находится под очень строгими мерами безопасности, и мы не согласны с тем, как они применяются. Это вызвало трения", - сказал он.

Ранее

Медведев сбежал, пересек российско-норвежскую границу, и сказал, что опасается за свою жизнь после того, как стал свидетелем убийств и жестокого обращения с российскими военнопленными, доставленными на передовую в Украине, чтобы сражаться на стороне Вагнера.

"Целью моего приезда сюда было, во-первых, конечно, спасти свою жизнь, а во-вторых, сказать правду людям и миру", - сказал он в телефонном интервью Gulagu.net, записанном в понедельник.

Он добавил, что также хотел наказать основателя Вагнера евгения пригожина, близкого соратника путина, за гибель людей, погибших по его приказу в Украине.

Gulagu.net сообщил, что Медведеву грозит "жестокое убийство и смерть" за высказывания против Вагнера, если его вернут в россию.

"Мы не обеляем Медведева. Он сделал много плохого в своей жизни", - заявила правозащитная группа.

"Но он прозрел, он это осознал, он готов и хочет сотрудничать со всем миром, с международным расследованием и с властями Норвегии, он хочет жить и давать показания" против Вагнера и пригожина", - говорится в сообщении.

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