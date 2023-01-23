Колишнього командира Вагнера, який шукає притулку в Норвегії, затримано поліцією

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"Він затриманий... і ми розглядаємо питання про те, чи слід добиватися рішення суду про інтернування", - повідомив Reuters адвокат поліції Лайн Ісаксен, відмовившись повідомити подробиці.

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Група захисту прав ув'язнених Gulagu.net опублікувала в понеділок запис телефонного інтерв'ю з Андрієм Медведєвим, в якому він закликав Норвегію дозволити йому залишитися і дати свідчення проти "Вагнера".

Медведєв затримали неділю та одягли наручники у готелі, де він зупинився, і доставили до слідчого ізолятора. Gulagu.net повідомив, що Медведєву сказали, що йому загрожує депортація.

Норвезький адвокат Медведєва Брюньульф Ріснес заявив Reuters: "Ризик його депортації дорівнює нулю".

За словами Ріснеса, поліція затримала Медведєва, оскільки між ними виникли "суперечності" щодо заходів, вжитих для забезпечення його безпеки.

"Він знаходиться під дуже суворими заходами безпеки, і ми не погоджуємося з тим, як вони застосовуються. Це викликало тертя", - сказав він.

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Медведєв утік, перетнувши російсько-норвезький кордон, і сказав, що побоюється за своє життя після того, як став свідком убивств та жорстокого поводження з російськими військовополоненими, доставленими на передову в Україні, щоб боротися на боці Вагнера.

"Метою мого приїзду сюди було, по-перше, звичайно, врятувати своє життя, а по-друге, сказати правду людям і світу", - сказав він у телефонному інтерв'ю Gulagu.net, записаному в понеділок.

Він додав, що також хотів покарати засновника Вагнера євгена пригожина, близького соратника путіна, за загибель людей, які загинули за його наказом в Україні.

Gulagu.net повідомив, що Медведєву загрожує "жорстоке вбивство та смерть" за висловлювання проти Вагнера, якщо його повернуть до росії.

"Ми не обіляємо Медведєва. Він зробив багато поганого у своєму житті", - заявила правозахисна група.

"Але він прозрів, він це усвідомив, він готовий і хоче співпрацювати з усім світом, з міжнародним розслідуванням і з владою Норвегії, він хоче жити і давати свідчення" проти Вагнера та пригожина, - йдеться у повідомленні.