Колишнього командира Вагнера, який шукає притулку в Норвегії, затримано поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Колишнього командира російської групи найманців "Вагнер"який нещодавно втік до Норвегії, було затримано поліцією, повідомив офіційний представник у понеділок, передає УНН.
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"Він затриманий... і ми розглядаємо питання про те, чи слід добиватися рішення суду про інтернування", - повідомив Reuters адвокат поліції Лайн Ісаксен, відмовившись повідомити подробиці.
Деталі
Група захисту прав ув'язнених Gulagu.net опублікувала в понеділок запис телефонного інтерв'ю з Андрієм Медведєвим, в якому він закликав Норвегію дозволити йому залишитися і дати свідчення проти "Вагнера".
Медведєв затримали неділю та одягли наручники у готелі, де він зупинився, і доставили до слідчого ізолятора. Gulagu.net повідомив, що Медведєву сказали, що йому загрожує депортація.
Норвезький адвокат Медведєва Брюньульф Ріснес заявив Reuters: "Ризик його депортації дорівнює нулю".
За словами Ріснеса, поліція затримала Медведєва, оскільки між ними виникли "суперечності" щодо заходів, вжитих для забезпечення його безпеки.
"Він знаходиться під дуже суворими заходами безпеки, і ми не погоджуємося з тим, як вони застосовуються. Це викликало тертя", - сказав він.
Раніше
Медведєв утік, перетнувши російсько-норвезький кордон, і сказав, що побоюється за своє життя після того, як став свідком убивств та жорстокого поводження з російськими військовополоненими, доставленими на передову в Україні, щоб боротися на боці Вагнера.
"Метою мого приїзду сюди було, по-перше, звичайно, врятувати своє життя, а по-друге, сказати правду людям і світу", - сказав він у телефонному інтерв'ю Gulagu.net, записаному в понеділок.
Він додав, що також хотів покарати засновника Вагнера євгена пригожина, близького соратника путіна, за загибель людей, які загинули за його наказом в Україні.
Gulagu.net повідомив, що Медведєву загрожує "жорстоке вбивство та смерть" за висловлювання проти Вагнера, якщо його повернуть до росії.
"Ми не обіляємо Медведєва. Він зробив багато поганого у своєму житті", - заявила правозахисна група.
"Але він прозрів, він це усвідомив, він готовий і хоче співпрацювати з усім світом, з міжнародним розслідуванням і з владою Норвегії, він хоче жити і давати свідчення" проти Вагнера та пригожина, - йдеться у повідомленні.