Бывшего руководителя ГАИ Полтавской области будут судить заочно

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23342 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85860 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143716 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112052 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113616 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110678 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102894 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106575 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103207 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150610 просмотра

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Бывшего руководителя ГАИ Полтавской области будут судить заочно

Бывшего руководителя ГАИ Полтавской области будут судить заочно

Киев  •  УНН

 • 10407 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Обвиняемого во взяточничестве экс-руководителя управления Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) в Полтавской области, который находится у родственников в АР Крым, будут судить заочно. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"Так как указанное лицо находится на временно оккупированной территории, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об осуществлении в отношении него специального судебного производства, которое Октябрьский районный суд Полтавы удовлетворил. Также суд назначил заседание, на котором будет продолжено рассмотрение обвинительного акта в отношении бывшего милиционера без его участия, но в присутствии адвоката", - говорится в сообщении.

Напомним, бывший начальник УГАИ УМВД Украины в Полтавской области обвиняется по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, то есть в неоднократном получении неправомерной выгоды от подчиненных на общую сумму 13 тыс. долл. США.

Поскольку указанный гражданин не выполнил возложенные судом обязанности, предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины, и находится в розыске, в марте 2016 года по ходатайству прокуратуры Октябрьский районный суд обратил в доход государства 10 млн. грн залога, определенной при избрании обвиняемому меры пресечения.

Как сообщал УНН 14 апреля, суд избрал арест с залогом 5 млн грн для экс-руководителя столичной ГАИ М.Макаренко.

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