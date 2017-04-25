Бывшего руководителя ГАИ Полтавской области будут судить заочно

"Так как указанное лицо находится на временно оккупированной территории, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об осуществлении в отношении него специального судебного производства, которое Октябрьский районный суд Полтавы удовлетворил. Также суд назначил заседание, на котором будет продолжено рассмотрение обвинительного акта в отношении бывшего милиционера без его участия, но в присутствии адвоката", - говорится в сообщении.

Напомним, бывший начальник УГАИ УМВД Украины в Полтавской области обвиняется по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, то есть в неоднократном получении неправомерной выгоды от подчиненных на общую сумму 13 тыс. долл. США.

Поскольку указанный гражданин не выполнил возложенные судом обязанности, предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины, и находится в розыске, в марте 2016 года по ходатайству прокуратуры Октябрьский районный суд обратил в доход государства 10 млн. грн залога, определенной при избрании обвиняемому меры пресечения.

Как сообщал УНН 14 апреля, суд избрал арест с залогом 5 млн грн для экс-руководителя столичной ГАИ М.Макаренко.