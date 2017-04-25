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Колишнього керівника ДАІ Полтавщини судитимуть заочно

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Обвинуваченого у хабарництві екс-керівника управління Державної автомобільно інспекції (ДАІ) в Полтавській області, який перебуває у родичів у АР Крим, судитимуть заочно. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.

“Так як зазначена особа перебуває на тимчасово окупованій території, прокуратура звернулася до суду із клопотанням про здійснення щодо неї спеціального судового провадження, яке Октябрський районний суд Полтави задовольнив. Також суд призначив засідання, на якому буде продовжено розгляд обвинувального акта щодо колишнього правоохоронця без його участі, але в присутності адвоката”, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, колишній начальник УДАІ УМВС України в Полтавській області обвинувачується за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, тобто в неодноразовому одержанні неправомірної вигоди від підлеглих працівників на загальну суму 13 тис. дол. США.

Оскільки зазначений громадянин не виконав покладені судом обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, та перебуває у розшуку, у березні 2016 року за клопотанням прокуратури Октябрський районний суд звернув у дохід держави 10 млн. грн. застави, визначеної при обранні обвинуваченому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН 14 квітня, суд обрав арешт із заставою 5 млн грн для екс-керівника столичної ДАІ М.Макаренка.

Українські Національні Новини

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