Бывший исполнитель "Динамо" стал лучшим футболистом тура Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Представитель турецкого “Бешикташа”, сборной Нидерландов Джермейн Ленс объявили лучшим футболистом 5 тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА, информирует УНН со ссылкой на УЕФА.
УЕФА оценил вклад Лэнса в победу над “Сарпсборг” (3:2) — два гола и одна результативная передача.
По итогам голосования голландец опередил Фернандеш с “Спортинга”, Оливье Жиру из ”Челси“ и Чалханоглу с ”Милана“.
В текущем сезоне Лэнс сыграл 17 матчей за “Бешикташ”, в которых отметился 5 голами и 6 результативными передачами.
Стоит отметить, что в период с 2013 по 2015 Лэнс защищал цвета киевского “Динамо” — 78 проведенных поединков, 16 голов и 19 ассистов.