Колишній виконавець "Динамо" став кращим футболістом туру Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Представника турецького “Бешикташа”, збірної Нідерландів Джермейна Ленса оголосили найкращим футболістом 5 туру групової стадії Ліги Європи УЄФА, інформує УНН із посиланням на УЄФА.
УЄФА оцінив вклад Ленса у перемогу над “Сарпсборгом” (3:2) — два голи та одна результативна передача.
За підсумками голосування нідерландець випередив Фернандеша із “Спортінга”, “Олів’є Жиру з “Челсі” та Чалханоглу із “Мілану”.
У поточному сезоні Ленс зіграв 17 матчів за “Бешикташ”, в яких відзначився 5 голами і 6 результативними передачами.
Варто відзначити, що в період з 2013 по 2015 років Ленс захищав кольори київського “Динамо” — 78 проведених поєдинків, 16 голів та 19 асистів.