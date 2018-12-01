Колишній виконавець "Динамо" став кращим футболістом туру Ліги Європи

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Представника турецького “Бешикташа”, збірної Нідерландів Джермейна Ленса оголосили найкращим футболістом 5 туру групової стадії Ліги Європи УЄФА, інформує УНН із посиланням на УЄФА.

УЄФА оцінив вклад Ленса у перемогу над “Сарпсборгом” (3:2) — два голи та одна результативна передача.

За підсумками голосування нідерландець випередив Фернандеша із “Спортінга”, “Олів’є Жиру з “Челсі” та Чалханоглу із “Мілану”.

У поточному сезоні Ленс зіграв 17 матчів за “Бешикташ”, в яких відзначився 5 голами і 6 результативними передачами.

Варто відзначити, що в період з 2013 по 2015 років Ленс захищав кольори київського “Динамо” — 78 проведених поєдинків, 16 голів та 19 асистів.

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