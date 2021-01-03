Бывший тренер Усика назвал самого тяжелого соперника для украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Экс-наставник бывшего абсолютного чемпиона мира в "крузервейте" Александра Усика - Джеймс Али Башир назвал самого тяжелого соперника для украинца, передает УНН со ссылкой на "fightnews.info".
Башир убежден, что Дерек Чисора - это далеко не самый серьезный соперник, который ждет украинца в супертяжелом весе. По мнению американского специалиста, тяжелее всего Усику будет в схватке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
"Удары - это прекрасно, когда ты можешь их донести. Однако Дерек Чисора выбрасывал много безумных ударов, и они лишили его энергии. Когда ты ошибаешься после таких ударов, это сказывается на тебе. Я считаю, что самым сложным соперником для Усика в супертяжелом весе будет Тайсон Фьюри, потому что он высокий.
Джо Джойс имеет отличную мощь, но он немного деревянный и предсказуем. Тайсон Фьюри чуть более непредсказуем. Он движется то тут, то там", - сказал Джеймс Али Башир.
Напомним, что бывший соперник Усика раскритиковал украинского боксера.