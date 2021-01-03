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Бывший тренер Усика назвал самого тяжелого соперника для украинца

Киев • УНН

 • 26126 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Экс-наставник бывшего абсолютного чемпиона мира в "крузервейте" Александра Усика - Джеймс Али Башир назвал самого тяжелого соперника для украинца, передает УНН со ссылкой на "fightnews.info".

Бывший тренер Усика назвал самого тяжелого соперника для украинца

Башир убежден, что Дерек Чисора - это далеко не самый серьезный соперник, который ждет украинца в супертяжелом весе. По мнению американского специалиста, тяжелее всего Усику будет в схватке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

"Удары - это прекрасно, когда ты можешь их донести. Однако Дерек Чисора выбрасывал много безумных ударов, и они лишили его энергии. Когда ты ошибаешься после таких ударов, это сказывается на тебе. Я считаю, что самым сложным соперником для Усика в супертяжелом весе будет Тайсон Фьюри, потому что он высокий.

Джо Джойс имеет отличную мощь, но он немного деревянный и предсказуем. Тайсон Фьюри чуть более непредсказуем. Он движется то тут, то там", - сказал Джеймс Али Башир.

Напомним, что бывший соперник Усика раскритиковал украинского боксера.

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