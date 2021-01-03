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Колишній тренер Усика назвав найважчого суперника для українця

Київ • УНН

 • 26126 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Екснаставник колишнього абсолютного чемпіона світу у "крузервейті" Олександра Усика – Джеймс Алі Башир назвав ім'я найважчого суперника для українця, передає УНН з посиланням на "fightnews.info".

Колишній тренер Усика назвав найважчого суперника для українця

Башир переконаний, що Дерек Чісора - це далеко не найсерйозніший суперник, який чекає українця в суперважкій вазі. На думку американського фахівця, найважче Усику буде в сутичці з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

"Удари - це прекрасно, коли ти можеш їх донести. Однак Дерек Чісора викидав багато шалених ударів, і вони позбавили його енергії. Коли ти хибиш після таких ударів, це позначається на тобі. Я вважаю, що найскладнішим суперником для Усика в суперважкій вазі буде Тайсон Ф'юрі, тому що він високий.

Джо Джойс має відмінну міць, але він трохи дерев'яний і передбачуваний. Тайсон Ф'юрі трохи більше непередбачуваний. Він рухається то тут, то там", - сказав Джеймс Алі Башир.

Нагадаємо, що колишній суперник Усика розкритикував українського боксера. 

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