Колишній тренер Усика назвав найважчого суперника для українця

Башир переконаний, що Дерек Чісора - це далеко не найсерйозніший суперник, який чекає українця в суперважкій вазі. На думку американського фахівця, найважче Усику буде в сутичці з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

"Удари - це прекрасно, коли ти можеш їх донести. Однак Дерек Чісора викидав багато шалених ударів, і вони позбавили його енергії. Коли ти хибиш після таких ударів, це позначається на тобі. Я вважаю, що найскладнішим суперником для Усика в суперважкій вазі буде Тайсон Ф'юрі, тому що він високий.

Джо Джойс має відмінну міць, але він трохи дерев'яний і передбачуваний. Тайсон Ф'юрі трохи більше непередбачуваний. Він рухається то тут, то там", - сказав Джеймс Алі Башир.

Нагадаємо, що колишній суперник Усика розкритикував українського боксера.