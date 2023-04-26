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Бывший советник США по нацбезопасности призывает передислоцировать тактическое ядерное оружие в Южную Корею

Бывший советник США по нацбезопасности призывает передислоцировать тактическое ядерное оружие в Южную Корею

Киев • УНН

 • 375605 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Бывший советник США по национальной безопасности Джон Болтон призывает передислоцировать тактическое ядерное оружие в Южную Корею. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Болтон подчеркнул, что Соединенные Штаты должны передислоцировать тактическое ядерное оружие в Южную Корею, чтобы послать четкое сообщение Северной Корее и смягчить растущие призывы на Юге к разработке собственных бомб.

Призывы Болтона прозвучали во время пребывания президента Южной Кореи Юн Сук Йоля в Вашингтоне на саммите с президентом США Джо Байденом, во время которого они, как ожидается, обсудят пути повышения доверия к расширенному сдерживанию США – американского ядерного зонтика, который защищает своих союзников.

Болтон сказал, что возвращение тактического ядерного оружия США поможет успокоить южнокорейцев, одновременно посылая предупреждение Пхеньяну.

"Возвращение тактического ядерного оружия на полуостров было бы ярким доказательством нашей решимости и решимости сдерживать Северную Корею", — сказал он в кулуарах форума, организованного Институтом политических исследований Асан в Сеуле.

Соединенные Штаты разместили тактическое ядерное оружие в Южной Корее в 1958 году и вывели его в 1991 году. С тех пор они пообещали использовать все возможности Америки для защиты своего ключевого азиатского союзника.

Во время предвыборной кампании Юн заявлял, что при необходимости попросит Соединенные Штаты вернуть ядерное оружие в Южную Корею, но отказался после вступления в должность в мае. Его министр обороны Ли Чон Суп заявил в ноябре, что Сеул не рассматривает такой шаг.

"Южная Корея может помочь создать структуру коллективной самообороны в Восточной Азии или Индо-Тихоокеанском регионе в целом. Чем больше людей смогут смотреть на свои взаимные интересы не просто с ядерной стороны, а против угрозы таких государств, как Китай и Северная Корея, тем в большей безопасности будем находиться мы все", - подытожил Болтон.

Напомним

россия пригрозила остановить мораторий на развертывание ядерных ракет средней и малой дальности.

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