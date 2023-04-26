Колишній радник США з нацбезпеки закликає передислокувати тактичну ядерну зброю до Півенної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Колишній радник США з національної безпеки Джон Болтон закликає передислокувати тактичну ядерну зброю до Південної Кореї. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Болтон підкреслив, що Сполучені Штати повинні передислокувати тактичну ядерну зброю в Південну Корею, щоб надіслати чітке повідомлення Північній Кореї та пом'якшити зростаючі заклики на Півдні до розробки власних бомб.
Заклики Болтона прозвучали під час перебування президента Південної Кореї Юн Сук Йоля у Вашингтоні на саміті з президентом США Джо Байденом, під час якого вони, як очікується, обговорять шляхи покращення довіри до розширеного стримування США – американської ядерної парасольки, яка захищає своїх союзників.
Болтон сказав, що повернення тактичної ядерної зброї США допоможе заспокоїти південнокорейців, водночас надсилаючи попередження Пхеньяну.
"Повернення тактичної ядерної зброї на півострів було б яскравим доказом нашої рішучості та рішучості стримувати Північну Корею", — сказав він у кулуарах форуму, організованого Інститутом політичних досліджень Асан у Сеулі.
Сполучені Штати розмістили тактичну ядерну зброю в Південній Кореї в 1958 році і вивели її в 1991 році. Відтоді вони пообіцяли використовувати всі можливості Америки для захисту свого ключового азіатського союзника.
Під час передвиборчої кампанії Юн заявляв, що за потреби попросить Сполучені Штати повернути ядерну зброю до Південної Кореї, але відмовився після вступу на посаду в травні. Його міністр оборони Лі Чон Суп заявив у листопаді, що Сеул не розглядає такий крок.
"Південна Корея може допомогти створити структуру колективної самооборони в Східній Азії або Індо-Тихоокеанському регіоні в цілому. Чим більше людей зможуть дивитися на свої взаємні інтереси не просто з ядерної сторони, а проти загрози таких держав, як Китай і Північна Корея, тим в більшій безпеці перебуватимемо ми всі", - підсумував Болтон.
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