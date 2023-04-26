Колишній радник США з нацбезпеки закликає передислокувати тактичну ядерну зброю до Півенної Кореї

ukru
12:29 • 7575 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 107847 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 109057 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 113841 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 164544 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 334412 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 429883 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 334477 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 354484 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311902 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 108616 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 115243 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 122967 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 89945 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 69095 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 107878 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 164571 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 449181 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 588014 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 616529 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 45500 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 89945 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 122967 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 223515 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 429909 перегляди
Актуальне
Колишній радник США з нацбезпеки закликає передислокувати тактичну ядерну зброю до Півенної Кореї

Колишній радник США з нацбезпеки закликає передислокувати тактичну ядерну зброю до Півенної Кореї

Київ • УНН

 • 375610 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Колишній радник США з національної безпеки Джон Болтон закликає передислокувати тактичну ядерну зброю до Південної Кореї. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Болтон підкреслив, що Сполучені Штати повинні передислокувати тактичну ядерну зброю в Південну Корею, щоб надіслати чітке повідомлення Північній Кореї та пом'якшити зростаючі заклики на Півдні до розробки власних бомб.

Заклики Болтона прозвучали під час перебування президента Південної Кореї Юн Сук Йоля у Вашингтоні на саміті з президентом США Джо Байденом, під час якого вони, як очікується, обговорять шляхи покращення довіри до розширеного стримування США – американської ядерної парасольки, яка захищає своїх союзників.

Болтон сказав, що повернення тактичної ядерної зброї США допоможе заспокоїти південнокорейців, водночас надсилаючи попередження Пхеньяну.

"Повернення тактичної ядерної зброї на півострів було б яскравим доказом нашої рішучості та рішучості стримувати Північну Корею", — сказав він у кулуарах форуму, організованого Інститутом політичних досліджень Асан у Сеулі.

Сполучені Штати розмістили тактичну ядерну зброю в Південній Кореї в 1958 році і вивели її в 1991 році. Відтоді вони пообіцяли використовувати всі можливості Америки для захисту свого ключового азіатського союзника.

Під час передвиборчої кампанії Юн заявляв, що за потреби попросить Сполучені Штати повернути ядерну зброю до Південної Кореї, але відмовився після вступу на посаду в травні. Його міністр оборони Лі Чон Суп заявив у листопаді, що Сеул не розглядає такий крок.

"Південна Корея може допомогти створити структуру колективної самооборони в Східній Азії або Індо-Тихоокеанському регіоні в цілому. Чим більше людей зможуть дивитися на свої взаємні інтереси не просто з ядерної сторони, а проти загрози таких держав, як Китай і Північна Корея, тим в більшій безпеці перебуватимемо ми всі", - підсумував Болтон.

Нагадаємо

росія пригрозила зупинити мораторій на розгортання ядерних ракет середньої та малої дальності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.00
Bitcoin
$82,193.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.16
Золото
$3,151.51
Ethereum
$1,813.25