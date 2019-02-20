Бывший моряк из Хмельницкой области выиграл четверть миллиона в лотерею

Имя победителя - Александр Фют. Он бывший моряк, а ныне - пенсионер.

Фют был в студии "Лото-Забава" несколько раз. Однажды выиграл 15 тыс. грн.

А в минувшее воскресенье он одержал победу, сидя в красном ряду, на 3 месте. Сначала выиграл 50 тыс. грн, а затем - в суперигру конкурса "Багаті та Відомі" увеличил свой выигрыш в 5 раз.

Фют рассказал, что продолжит играть в лотерею. Планы на текущий выигрыш у него также есть - украинец имеет четверо детей и семеро внуков.

Напомним, "Лото-Забава" с начала года подарила Украине пять миллионеров из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей и Черновцов. Всего на счету "Лото-Забава" уже 317 миллионеров и мультимиллионеров. В 2016 году "Лото-Забава" установила официальный рекорд в номинации "Наибольшее количество миллионеров среди игроков в украинские лотереи".