Бывший моряк из Хмельницкой области выиграл четверть миллиона в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Хмельницкой области 75-летний житель села Копачовка выиграл 250 тыс. грн в постоянном конкурсе лотереи "Лото-Забава" - "Багаті та Відомі". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Имя победителя - Александр Фют. Он бывший моряк, а ныне - пенсионер.
Фют был в студии "Лото-Забава" несколько раз. Однажды выиграл 15 тыс. грн.
А в минувшее воскресенье он одержал победу, сидя в красном ряду, на 3 месте. Сначала выиграл 50 тыс. грн, а затем - в суперигру конкурса "Багаті та Відомі" увеличил свой выигрыш в 5 раз.
Фют рассказал, что продолжит играть в лотерею. Планы на текущий выигрыш у него также есть - украинец имеет четверо детей и семеро внуков.
Напомним, "Лото-Забава" с начала года подарила Украине пять миллионеров из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей и Черновцов. Всего на счету "Лото-Забава" уже 317 миллионеров и мультимиллионеров. В 2016 году "Лото-Забава" установила официальный рекорд в номинации "Наибольшее количество миллионеров среди игроков в украинские лотереи".