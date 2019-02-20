Бывший моряк из Хмельницкой области выиграл четверть миллиона в лотерею

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 57290 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124158 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125989 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127067 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123847 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156914 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117693 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141346 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145222 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Бывший моряк из Хмельницкой области выиграл четверть миллиона в лотерею

Бывший моряк из Хмельницкой области выиграл четверть миллиона в лотерею

Киев  •  УНН

 • 8540 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Хмельницкой области 75-летний житель села Копачовка выиграл 250 тыс. грн в постоянном конкурсе лотереи "Лото-Забава" - "Багаті та Відомі". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Имя победителя - Александр Фют. Он бывший моряк, а ныне - пенсионер.

Фют был в студии "Лото-Забава" несколько раз. Однажды выиграл 15 тыс. грн.

А в минувшее воскресенье он одержал победу, сидя в красном ряду, на 3 месте. Сначала выиграл 50 тыс. грн, а затем - в суперигру конкурса "Багаті та Відомі" увеличил свой выигрыш в 5 раз.

Фют рассказал, что продолжит играть в лотерею. Планы на текущий выигрыш у него также есть - украинец имеет четверо детей и семеро внуков.

Напомним, "Лото-Забава" с начала года подарила Украине пять миллионеров из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей и Черновцов. Всего на счету "Лото-Забава" уже 317 миллионеров и мультимиллионеров. В 2016 году "Лото-Забава" установила официальный рекорд в номинации "Наибольшее количество миллионеров среди игроков в украинские лотереи".

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