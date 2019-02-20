Колишній моряк з Хмельниччини виграв чверть мільйона у лотерею

Ім'я переможця - Олександр Фют. Він колишній моряк, а нині - пенсіонер.

Фют був у студії "Лото-Забава" кілька разів. Одного разу виграв 15 тис. грн.

А минулої неділі він здобув перемогу, сидячи у червоному ряду, на 3 місці. Спочатку виграв 50 тис. грн, а потім - у супергрі конкурсу "Багаті та Відомі" збільшив свій виграш у 5 разів.

Фют розповів, що продовжить грати у лотерею. Плани на поточний виграш у нього також є - українець має четверо дітей та семеро онуків.

Нагадаємо, "Лото-Забава" з початку року подарувала Україні п’ять мільйонерів з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької областей та Чернівців. Загалом на рахунку "Лото-Забава" уже 317 мільйонерів і мультимільйонерів. У 2016 році "Лото-Забава" встановила офіційний рекорд у номінації "Найбільша кількість мільйонерів серед гравців в українські лотереї".