Бывший министр энергетики Израиля осужден на 11 лет за шпионаж в пользу Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Окружной суд Иерусалима сегодня приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего министра энергетики Израиля Гонена Сегева, который был признан виновным в шпионаже в пользу Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
Гонен Сегев в рамках соглашения о признании вины признался в предоставлении разведывательной службе Ирана информации, касающейся национальной безопасности Израиля, а также в участии в периодических встречах с представителями иранской стороны на территории Ирана и других государств, отмечается в заявлении канцелярии генерального прокурора Иерусалима.
В июне прошлого года Общая служба безопасности Израиля объявила о задержании Сегева по подозрению в шпионаже. Бывший министр энергетики в течение 6 лет до момента ареста служил тайным агентом разведывательной службы Ирана и передавал иранской стороне соответствующие данные об энергоресурсах и национальной безопасности Израиля, включая сведения о служащих и объектах органов безопасности страны.
В январе этого года Сегев заключил соглашение о признании вины, признавшись в “тяжком преступлении, связанном со шпионажем” и “предоставление информации врагу”, сообщается в заявлении канцелярии генерального прокурора. В связи с этим, генеральный прокурор предложил суду приговорить Сегева к 11 годам тюремного заключения.
Сегев занимал пост министра энергетики и национальных инфраструктур в 1995-1996 гг., после чего отбывал наказание в тюрьме за контрабанду наркотиков, мошенничество и подделку документов. После окончания срока тюремного заключения в 2007 г. переехал в Нигерию, где, как считают органы безопасности Израиля, был завербован иранской спецслужбой.
Как информировал УНН, военный атташе Израиля полковник Вадим Лейдерман был задержан в Москве по обвинению в шпионаже и выслан из России.