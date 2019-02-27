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Колишній міністр енергетики Ізраїлю засуджений на 11 років за шпигунство на користь Ірану

Колишній міністр енергетики Ізраїлю засуджений на 11 років за шпигунство на користь Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Окружний суд Єрусалима сьогодні засудив до 11 років позбавлення волі колишнього міністра енергетики Ізраїлю Гонена Сегева, який був визнаний винним в шпигунстві на користь Ірану. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet.

Гонен Сегев в рамках угоди про визнання провини зізнався в наданні розвідувальної службі Ірану інформації, що стосується національної безпеки Ізраїлю, а також в участі в періодичних зустрічах з представниками іранської сторони на території Ірану та інших держав, наголошується в заяві канцелярії генерального прокурора Єрусалиму.

У червні минулого року Загальна служба безпеки Ізраїлю оголосила про затримання Сегева за підозрою в шпигунстві. Колишній міністр енергетики протягом 6 років до моменту арешту служив таємним агентом розвідувальної служби Ірану і передавав іранській стороні відповідні дані про енергоресурси і національної безпеки Ізраїлю, включаючи відомості про службовців і об'єктах органів безпеки країни.

У січні цього року Сегев уклав угоду про визнання провини, зізнавшись в "тяжкому злочині, пов'язаному зі шпигунством" і "надання інформації ворогові", повідомляється в заяві канцелярії генерального прокурора. У зв'язку з цим, генеральний прокурор запропонував суду засудити Сегева до 11 років тюремного ув'язнення.

Сегев займав пост міністра енергетики і національних інфраструктур в 1995-1996 рр., після чого відбував покарання у в'язниці за контрабанду наркотиків, шахрайство і підробку документів. Після закінчення терміну тюремного ув'язнення в 2007 р переїхав до Нігерії, де, як вважають органи безпеки Ізраїлю, був завербований іранської спецслужбою.

Як інформував УНН, військовий аташе Ізраїлю полковник Вадим Лейдерман був затриманий в Москві за звинуваченням у шпигунстві і висланий з Росії.

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